Conflito com manifestantes mata dois na Bolívia Um confronto entre soldados e camponeses que bloqueavam uma estrada no leste da Bolívia deixou um soldado e um civil mortos, informam autoridades. vice-ministro do Interior, Saul Lara, disse que cinco civis ficaram feridos no embate na estrada entre as cidades de Quiquibey e Yucumo, no departamento de Beni. Dezenas de camponeses vinham bloqueando a estrada há dias, em protesto contra a recusa do governo em construir um oleoduto até a região. O governo alega que o mercado local não comportaria a construção.