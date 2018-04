Conflito da impossibilidade proposital A mais notável e atrevida reforma promovida na política americana pelo presidente Barack Obama não diz respeito ao Iraque, nem às torturas de Guantánamo e nem a Cuba, mas a Israel. Pela primeira vez um governo dos Estados Unidos abandonou a linha seguida até agora por todos os seus predecessores, de alinhamento sistemático com Israel no seu conflito com os palestinos, uma atitude que até agora constituiu um dos maiores obstáculos para um acordo de paz no Oriente Médio. Obama quebrou o gelo e permitiu a aproximação e a colaboração entre os países árabes e o mundo ocidental. De fato, logo depois de tomar posse, a nova administração lembrou Israel do seu compromisso com o acordo de Annapolis de 2007, que estabelece a criação de dois Estados - um israelense e outro palestino - como fundamento para a paz e exigiu o fim da instalação de assentamentos na Cisjordânia. A recente entrevista de Obama com Netanyahu em Washington mostrou ao mundo, pela primeira vez na história, uma radical disparidade de critérios entre ambos os países, e por isso foi considerada em geral como um estrondoso fracasso. Eu não sou tão pessimista. Ao contrário, creio que essa seja apenas uma primeira finta num boxe de sombras que poderia resultar por fim numa solução negociada para o conflito mais longo e áspero do qual padece o mundo desde 1948. Meu relativo otimismo parte da seguinte convicção: os Estados Unidos são o único país que tem credibilidade perante a opinião pública de Israel e é capaz de influenciar sua classe dirigente, pois ambas, por motivos que não cabe aqui explicar, sofrem de uma verdadeira paranoia em relação a todos os demais países, e em especial os da Europa Ocidental, sentimento que os faz enxergar inimigos por toda parte e considerar cúmplices dos seus inimigos aqueles que se atrevem a criticar suas políticas, mesmo que da maneira mais amistosa. Além disso, esta psicose explica em parte o acelerado processo de radicalização extremista em Israel, visível no resultado das últimas eleições, que conduziram ao poder, além do ultranacionalista Netanyahu, do Likud, um fanático racista e xenófobo, Avigdor Lieberman, como seu ministro das Relações Exteriores, e cujo partido, Israel Beiteinu, recordemos, quer privar 1 milhão de árabes-israelenses da cidadania. A aliança com os EUA é necessária a Israel, certamente em termos econômicos - pois o país recebe uma ajuda de cerca de US$ 3 bilhões anuais - , mas sobretudo em termos políticos, levando-se em consideração a sua condição de país cercado por adversários, alguns dos quais, como o Irã, exigem sua extinção, e a solidão internacional a que o país chegou por meio d das suas medidas de força, como as recentes invasões do Líbano e de Gaza. Se os EUA mantiverem com firmeza a sua exigência para que Israel se atenha aos compromissos já firmados, cesse a criação de assentamentos na Cisjordânia e participe de negociações que permitam a criação de um Estado palestino, esta atitude terá a virtude de mobilizar novamente a adormecida e desmoralizada coletividade progressista de Israel, a qual durante tantos anos lutou pela "Paz Agora", que teve como uma de suas principais conquistas os Acordos de Oslo, estabelecendo a base para uma paz contínua, esperança que foi desgraçadamente frustrada pelo assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, em 1995. As dificuldades são enormes, e certamente não são responsabilidade apenas dos extremistas do governo de Israel, os quais, numa provocadora demonstração de força, anunciaram a criação de um novo assentamento de colonos na Cisjordânia - Maskiot, nas margens do Rio Jordão - durante as conversas de Obama com Netanyahu, mas também dos palestinos, cuja divisão entre os fanáticos terroristas do Hamas e os moderados do Fatah parece se agravar em vez de ceder, apesar dos esforços de Egito e Jordânia. RÓTULO TRADICIONAL Mas, curiosamente, apesar desta radicalização extremista observada entre os palestinos, os EUA, desde a eleição de Obama, deixaram de ser vistos por uma ampla parcela da sociedade palestina como o inimigo imperialista e sócio do colonizador - o rótulo tradicional - mas, em vez disso, enquanto potência que pode exercer uma função conciliadora na região. Entre as dificuldades que precisam de solução, a mais grave no momento é o Irã. A ameaça do apocalíptico Ahmadinejad, que prometeu exterminar Israel, não pode ser considerada simples bravata de um demagogo, principalmente depois de sabermos que o governo iraniano acaba de testar com sucesso o Sayil-2, míssil com capacidade de atingir alvos situados a 2 mil quilômetros de distância, ou seja, com alcance suficiente para atingir Israel. Por outro lado, apesar da pressão de todas as potências, da insistência dos organismos internacionais, das propostas dos EUA para dar início às negociações, o Irã segue irredutível no seu plano para adquirir armas nucleares. E isto, logicamente, só fez aumentar a inquietação israelense. Apesar de não haver confirmação destas notícias, aumentam os rumores sugerindo que, nos últimos meses, já por duas ocasiões os EUA tenham impedido o governo israelense de bombardear as instalações atômicas iranianas, medida que, segundo a opinião israelense, poderia retardar em vários anos a fabricação da arma nuclear pelo regime dos aiatolás, mas que, assim mesmo, poderia provocar novamente um conflito armado de consequências incalculáveis por todo o Oriente Médio. É claro que se os falcões de Teerã ou de Jerusalém cometerem a insensatez de lançar um "ataque preventivo", a negociação palestino-israelense se verá postergada indefinidamente. Este é, provavelmente, o tema sobre o qual a diferença entre Israel e EUA encontra mais dificuldade para estabelecer um acordo. Em sua recente visita à Casa Branca, Netanyahu insistiu que o Irã deveria encabeçar a lista de prioridades, e a negociação da Palestina deveria ser suspensa até que seja posto um fim à ameaça iraniana. De sua parte, Obama pensa que o início de negociações sérias entre Israel e Palestina criaria um clima capaz de permitir a superação da violência dos integristas de Teerã e de realçar o caráter de protagonista dos setores mais abertos e razoáveis do regime. Provavelmente será Obama o dono da razão. É hora de dar voz aos dirigentes políticos para que as sociedades civis de ambas as comunidades enxerguem uma luz no fim do túnel no qual estão metidas há décadas. Se o Hamas se negar a dialogar, que Israel negocie com a Autoridade Palestina, a qual, afinal de contas, é legítima (ainda que hoje seja minoritária na Palestina). Se os palestinos avisarem que esta negociação começa a dar frutos, é certo que eles voltarão a apoiá-la e que o Hamas perderá o apoio que recebeu nos últimos tempos por causa do desencanto produzido entre os palestinos pela ineficiência e corrupção dos governos do Fatah. Da mesma maneira, se este diálogo der sinais de se encaminhar para um bom resultado, é certo que em Israel será enfraquecida a força atual do extremismo, e os setores moderados e pacifistas voltarão a ser os protagonistas de outrora. Não há outro caminho para resolver o conflito israelense-palestino, convertido pelos fanáticos de ambos os lados numa impossibilidade proposital.