Conflito deixa 14 rebeldes mortos na Indonésia Pelo menos 14 rebeldes morreram e um soldado indonésio ficou ferido durante os mais recentes confrontos na província de Aceh, informaram neste domingo fontes ligadas ao Exército da Indonésia. Quatro rebeldes foram abatidos a tiros na manhã de hoje no leste da província indonésia, disse o tenente coronel Ahmad Yani Basuki, porta-voz da operação militar do governo para combater um movimento separatista que luta há 27 anos na região rica em petróleo. Um soldado do governo ficou gravemente ferido nos confrontos e foi levado a um hospital na cidade de Lhokseumane, acrescentou Basuki. Ontem, outros dez rebeldes morreram e sete foram capturados em meio a confrontos e operações de busca na região, concluiu. O Movimento Aceh Livre luta desde 1976 por um Estado independente em parte da ilha de Sumatra. Aproximadamente 12.000 pessoas, civis em sua maioria, morreram no conflito durante a última década.