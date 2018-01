Conflito deixa vários mortos na Somália Mais de 60 pessoas, na maioria civis, morreram nesta quarta-feira nos piores combates registrados nos últimos anos em Mogadiscio, capital da Somália, entre soldados do governo de transição e seguidores de dois poderosos chefes de tribos, Musa Sudi Yalahow e Mohamed Dhereh. O governo do presidente Abdikassim Salad Hassan está no poder há 10 anos depois de um acordo firmado durante uma conferência de paz em Yibuti. Hassan assumiu com a missão de pôr fim ao caos que país passa desde a queda do ditador Siad Barre, em 91.