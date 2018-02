Conflito deve durar até setembro, diz premiê de Israel

As declarações de Netanyahu acontecem um dia depois de a Força Aérea de Israel derrubar um prédio de 12 andares na Cidade de Gaza, maior complexo residencial destruído desde o início do conflito. O Exército israelense alegou que o prédio estava servindo como um dos principais centros de comando para o Hamas e que disparou um tiro de advertência para sinalizar aos residentes que planejavam atacar o prédio. Moradores negaram qualquer atividade militante no edifício.

O primeiro-ministro israelense também disse que a ofensiva contra os militantes do Hamas não deve acabar em 1º de setembro, o primeiro dia do ano letivo em Israel. Fonte: Dow Jones Newswires.