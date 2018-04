Conflito em prisão no México teve fuga de 30 detentos Autoridades mexicanas afirmaram que 30 detentos fugiram de uma prisão no México enquanto ocorria uma rebelião no domingo. Integrantes do cartel de drogas Zetas atacaram e esfaquearam até a morte 44 membros do rival cartel do Golfo na prisão de Apodaca. Em seguida, eles realizaram uma fuga em massa, aparentemente com a ajuda de funcionários.