Conflito entre tribos e polícia no Iêmen deixa 5 mortos

Hoje, milhares de manifestantes contrários ao governo se reuniram na capital, apesar da aceitação da proposta árabe para que o presidente, Ali Abdullah Saleh, deixe o poder sob certas condições, depois de 32 anos no comando. Unidades militares desertaram e se juntaram a multidão. Mais de dois meses de protestos pressionam o presidente para renunciar.

Saleh concordou, ontem, com a proposta de transferir o poder para seu vice-presidente em 30 dias, em troca de imunidade para ele e seus filhos. Uma coalizão de sete partidos políticos concordou com a proposta com diversas reservas. Mas eles não controlam as ruas, onde figuras centrais, entre os diversos oponentes do governo, rejeitaram a proposta e duvidam da predisposição de Saleh em deixar o governo. As informações são da Dow Jones, citando a AFP, e também da Associated Press.