Conflito étnico deixa pelo menos 120 mortos no Congo Pelo menos 120 pessoas foram mortas em dois dias de conflitos étnicos em Ituri, nordeste do Congo. A informação é de líderes tribais. "Nós estamos recebendo a mesma informação de várias fontes... e o número pode ser até maior que esse", disse Behrooz Sadry, chefe da missão da ONU no Congo. Em entrevista por telefone da capital congolesa Kinshasa, Sadry disse que a ONU não pôde confirmar os fatos, devido à falta de segurança na região. Thomas Lubanga, chefe do comando Hema da organização rebelde União dos Patriotas do Congo, disse por meio de um telefone por satélite, em Ituri, que ao menos 60 homens, mulheres e crianças da comunidade Hema foram mortos na sexta-feira numa emboscada feita pela comunidade rival Lendu quando se aproximavam de Uganda, fugindo da violência. Os Lendu atacaram em represália à chacina de mais de 60 membros do grupo realizada pela milícia Hema, liderada pelo chefe Yves Kahwa Mandro, próximo da cidade de Kasenyi, 15 quilômetros a oeste da fronteira com a Uganda, de acordo com Lubanga. O ataque de Kahwa teria sido realizado para desarmar as fortes guarnições Lendu. As duas comunidades já lutavam pelo controle da terra e outros recursos no passado, mas os conflitos eram pequenos, uma vez que as armas utilizadas eram flechas, lanças e facões. No entanto, os embates tornaram-se mais violentos depois que os governos de Uganda e Congo armaram as tribos durante o início da guerra civil do Congo, em agosto de 1998.