Conflito mata mais de 350 no Nepal Cerca de 104 soldados e policiais foram mortos em um ataque a 500 guerrilheiros maoísta em uma base no remoto vilarejo de Gam, no oeste do Nepal. Segundo a radio Nepal, cerca de 250 guerrilheiros poderiam estar mortos, mas não há confirmação exata do fato. Segundo um oficial, soldados lançaram um pesado ataque à base rebelde, que se suspeitava ser um campo de treinamento, com o objetivo de enfraquecer a guerrilha que domina a região há seis anos.