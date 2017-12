Conflito na Bolívia deixa mais dois mortos Cerca de mil mineradores entraram em choque com tropas do Exército na cidade boliviana de Patacmaya, a 100 km da capital, La Paz. Duas pessoas foram mortas e nove ficaram feridas, informam noticiários de rádio e televisão. Segundo a Rádio Erbol e o canal privado TV 21, os militares abriram fogo com balas e bombas de gás lacrimogêneo contra uma coluna de ônibus que transportavam manifestantes. Os mineradores reagiram arremessando bananas acesas de dinamite. As forças oficiais conseguiram negociar a interrupção da marcha, em troca da libertação de colegas presos, mas a situação no local continua tensa, com cerca de 300 soldados, apoiados por tanques, defendendo a estrada que leva a La Paz.