Conflito na Costa do Marfim ameaça agricultura local A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) afirmou hoje que os agricultores da Costa do Marfim necessitam urgentemente de ajuda para salvar a próxima temporada de plantio de grãos antes do período de chuvas. Cerca de 1 milhão de pessoas foram deslocadas dentro do país e até 150 mil fugiram para Libéria depois da disputa presidencial, que deixou centenas de mortos.