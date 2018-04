Conflito na Guatemala é um dos mais sangrentos da região

Todos os dias os cientistas da equipe de Fredy Peccerelli batem ponto em um escritório macabro: valas comuns com centenas de vítimas do conflito na Guatemala (1960-1996). Debruçando-se sobre ossadas, eles investigam crimes ocorridos 20 ou 30 anos atrás. "É uma rotina difícil", disse Peccerelli, por telefone, ao Estado. "O dia em que me acostumar a ver um bebê baleado ou uma senhora que teve os braços decepados é o dia em que terei de deixar isso aqui."

Peccerelli, à frente da Fundação de Antropologia Forense da Guatemala (FAFG), é um dos peritos no julgamento do ex-ditador José Efraín Ríos Montt. "Usamos a ciência para registrar o passado, para que as atrocidades não se repitam." Para ele, o julgamento de Ríos Montt já pode ser considerado uma vitória.

"A defesa do general não negou os massacres, o que é um avanço ", diz a jornalista americana Pamela Yates, diretora do documentário Granito: como agarrar um ditador, sobre o ex-autocrata. O processo se concentrará no caso de três vilas indígenas. A defesa tentará provar que ele não sabia do que ocorria.

Com evidências das exumações, depoimentos e documentos oficiais, a acusação tentará ligá-lo à morte de 1.771 pessoas. Uma cena de Granito, gravada em 1982, pode reforçar seu argumento. "Se eu não posso controlar o Exército, o que estou fazendo aqui?", responde Ríos Montt ao ser questionado as matanças.

Os 36 anos do conflito deixaram 200 mil mortos em 600 massacres. Segundo uma comissão da verdade apoiada pela ONU, quase metade das mortes ocorreram nos dois anos da ditadura Ríos Montt (1982-1983). "Se considerarmos a escala de violência, o conflito na Guatemala foi a pior tragédia da história recente da América Latina", diz a cientista política Kathryn Sikkink. / R.C.