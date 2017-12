Conflito no Líbano gera boicote à Coca-Cola na Malásia A Aliança de Malaios para a Paz (Amã Malaysia) e a Associação de Consumidores Muçulmanos (PPIM) lançaram uma campanha de boicote contra as companhias americanas Coca-Cola e Starbucks, um protesto contra a operação militar de Israel no Líbano e nos territórios palestinos. As duas organizações iniciaram a campanha de boicote de produtos americanos no sábado no estado de Pahang, aproximadamente 190 quilômetros ao nordeste de Kuala Lumpur, informou a agência oficial de notícias "Bernama". Mukhriz Mahathir, dirigente da Amã Malaysia, afirmou que o boicote será uma medida eficaz para colocar mais pressão internacional em Israel. O líder da Amã Malaysia acrescentou que o boicote também tem como objetivo mostrar a Israel e aos Estados Unidos que os malaios rejeitam as "atrocidades cometidas pelos israelenses na Ásia Ocidental". Além disso, Mukriz solicitou que a Associação de Restaurantes Muçulmanos e outras ONGs apóiem o boicote de produtos americanos.