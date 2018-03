Conflito no Oriente Médio divide governo e oposição na Alemanha O conflito do Oriente Médio desembarcou com força na Alemanha, onde por um lado a classe dirigente se vê comprometida em um intenso trabalho diplomático e, por outro, a oposição acusa o governo de adotar uma política demasiado pró-israelense. Em declarações aos jornais Berliner Zeitung e Zeit, Karl Lamers, porta-voz de relações exteriores da oposicionista coligaçãO CDU-CSU, criticou duramente o ministro de Relações Exteriores, Joschka Fischer, do Partido Verde. Quando Fischer fala, "parece estarmos escutando os israelenses falarem", disse Lamers, ressaltando que o ministro de Relações Exteriores deveria fazer a Europa "falar em uníssono" e dizer que "Israel tem a maior responsabilidade" no recrudescimento do conflito no Oriente Médio. O governo israelense segue "uma política que promove o terrorismo", acrescentou Lamers. No plano diplomático, Berlim está trabalhando intensamente com as outras capitais. Fischer, que a cada dia chama atenção para as resoluções da ONU e para a retomada das negociações de paz, parte esta noite para o Congresso extraordinário da União Européia (UE) em Luxemburgo sobre a crise no Oriente Médio. Por sua vez, o chanceler Gerhard Schroeder falou hoje por telefone com o presidente de turno da UE, José María Aznar, pedindo o fim da violência e a retirada de Israel dos territórios palestinos ocupados. Na sexta-feira, Schroeder se reunirá em Berlim com o premier francês, Lionel Jospin, e o Oriente Médio será provavlemente uma das prioridades de sua agenda. Também expressou preocupação com o tema o ex-ministro de Relações Exteriores Klaus Kinkel, que pediu maior compromisso dos EUA na crise e advertiu Israel a não enviar Yasser Arafat para o exílio. Só uma intervenção pessoal do presidente George W. Bush e do secretário de Estado Colin Powell pode salvar a situação e "os israelenses - acrescentou - fariam bem em não tocar em Arafat". O grupo parlamentar CDU-CSU não exclui, como medida extrema, a hipótese de sanções econômicas contra Israel, em cujo caso os EUA deveriam assumir o papel de guia: "Há só uma potência que tem o poder de induzir à razão as partes litigantes - os EUA", disse Lamers.