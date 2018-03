Conflito no Sudão afeta 655 mil pessoas, diz ONU

Os combates entre o Exército sudanês e os rebeldes do grupo SPLM-Norte começaram no Estado de Kordofan do Sul mais ou menos na época em que o Sudão do Sul se tornou independente, há pouco mais de um ano. Em setembro, ele se espalhou para o Estado do Nilo Azul.

Os Estados Unidos e grupos humanitários têm alertado para o risco de um surto de fome nos dois Estados, especialmente em áreas controladas por rebeldes.

O coordenador-interino da ONU no Sudão, Mark Cutts, disse a jornalistas que cerca de 520 mil pessoas fugiram dos combates só em Kordofan do Sul, sendo que mais de 200 mil se refugiaram no Sudão do Sul e Etiópia.

No domingo, o Sudão assinou um acordo com a ONU e a União Africana para permitir a entrega de ajuda humanitária em áreas rebeldes dos dois Estados, mas Cutts disse que os detalhes ainda precisam ser negociados. "Ainda está nos primeiros dias", afirmou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sudão acusa o Sudão do Sul de apoiar os rebeldes do Movimento de Libertação Popular do Sudão-Norte (SPLM-Norte), algo que diplomatas ocidentais dizem ser possível, apesar das negativas do governo sul-sudanês.

(Reportagem de Ulf Laessing)