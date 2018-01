Conflito também faz a economia refém Ao longo de quatro décadas, o conflito armado na Colômbia deixou cerca de 40 mil mortos. Hoje, há 2 mil reféns - incluindo uma candidata a presidente, a senadora Ingrid Betancourt. A violência expulsa gente educada e capital. Seu custo, além de humano, é econômico, mergulhando o país num círculo infernal de pobreza, violência e mais pobreza. Só neste ano, a guerrilha dinamitou 285 torres de energia elétrica. Em 48 horas, foram quatro pontes. Relatório anual do Departamento de Estado dos EUA, divulgado na terça-feira, indica que 85% dos ataques terroristas contra o patrimônio de empresas norte-americanas no exterior ocorreram na Colômbia no ano passado. Foram 191 atentados no país. A própria participação das empresas brasileiras no mercado colombiano minguou nos últimos anos. O forte dessas empresas era a área de infra-estrutura, a mais castigada pelas ações da guerrilha. Em 1998, algumas das principais empreiteiras brasileiras tocavam obras na Colômbia. Hoje em dia, a única companhia brasileira com uma operação relevante na Colômbia é a Braspetro, a subsidiária da Petrobrás no exterior, que explora 14 campos de petróleo, em consórcio com outras empresas. A redução dos investimentos do Brasil e de outros países é resultado, também, da desaceleração da economia colombiana. Que, por sua vez, é conseqüência do acirramento da violência. Entre 1950 e 1995, a Colômbia foi o país cuja economia mais cresceu na América Latina, ao lado da do Brasil, mantendo uma média de 4,5% ao ano. No ano passado, o índice foi de apenas 1,8%. O diretor-executivo da Fedesarrollo, Juan José Echevarría, estima que o conflito armado reduza de um a dois pontos percentuais de crescimento do Produto Interno Bruto colombiano. Além dos prejuízos com os atentados, dos gastos com segurança e da fuga de cérebros e de capitais, Echevarría aponta um dano menos palpável: a deterioração da política econômica. "Em sua aposta firme na paz, o presidente Andrés Pastrana se mostrou resistente a adotar medidas econômicas impopulares, como o ajuste fiscal, as reformas previdenciária e trabalhista, que são as que levariam à retomada do crescimento." Ao contrário, a agenda social que Pastrana negociou, de maneira inteiramente infrutífera, com a guerrilha, apontava na direção contrária. Álvaro Uribe, além de reconhecer da forma mais clara que "não há alternativa à guerra, porque ela já foi declarada pela guerrilha", como diz Echevarría, também parece o mais disposto a fazer os sacrifícios necessários no campo econômico. Nesse sentido, esse dissidente do Partido Liberal é o que melhor representa as duas principais virtudes ideológicas do Partido Conservador - que, depois de quatro anos no governo, não conseguiu sequer apresentar candidato à presidência, dado o fracasso do processo de paz. Essas virtudes são o apego à segurança e a responsabilidade fiscal. Cerca de 70% dos empresários apoiam Uribe, segundo sondagens feitas nos fóruns trimestrais organizados pela Fedesarrollo, em parceria com a Associação Nacional das Instituições Financeiras. Deles, participam 1.200 empresários em Bogotá, 500 em Medellín e outros 500 em Cali. Mas, segundo Echeverría, os empresários se mostram reticentes num ponto: ter que pagar mais impostos para custear a guerra. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL COLÔMBIA