Conflito tribal irrompe no norte do Congo Combates pesados entre milícias de tribos rivais irromperam numa cidade do nordeste do Congo, forçando centenas de civis a fugir. Soldados de Uganda entraram na área para pôr um fim à violência, dizem autoridades. Os combates entre as milícias das tribos Hema e Lendu tiveram início no sábado, num mercado de Bunia, capital do distrito Ituri, disse o general Kale Kiyhura, comandante das forças de Uganda na região. A luta se espalhou rapidamente, engolindo até mesmo um complexo de ajuda humanitária das Nações Unidas, disse Nigel Pearson, um representante da Medair, um grupo de ajuda internacional que atua na região. Ele estava no complexo durante os combates. Depois de cerca de uma hora, soldados de Uganda, em veículos blindados, conseguiram desbaratar os combatentes. Não há informes de baixas, mas o conflito forçou centenas de pessoas a fugir da cidade. Pouco depois desse combate, os Lendu começaram a marchar na direção de Mudzi-pela, uma vila Hema, mas o caminho foi bloqueado pelos ugandeses.