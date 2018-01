Conflitos deixam 5 mortos na Jordânia Pelo menos cinco pessoas morreram numa operação do Exército jordaniano em Maã, no sul do país, contra um grupo islâmico acusado de assassinar um diplomata norte-americano, há alguns dias. Uma fonte do hospital de Maã informou à Ansa que um homem internado ontem, com tiros na cabeça e no abdome, morreu na tarde de hoje. A fonte negou-se a informar se a vítima era militar ou civil. Entre as vítimas está um oficial do Exército, informou hoje pela manhã o ministro de Interior, Qaftan Majali. Segundo ele, a operação militar ainda está em andamento e tanques bloqueiam as vias de acesso à cidade, situada 200 quilômetros ao sul da capital Amã. Mohammad Adwan, porta-voz do governo da Jordânia, informou hoje que "dezenas" de suspeitos, entre eles egípcios e iraquianos, foram detidos durante a operação.