Conflitos deixam ao menos nove mortos e 30 feridos no Haiti Pelo menos nove pessoas morreram e 30 ficaram feridas neste sábado em uma operação conjunta das forças da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) e a Polícia contra grupos armados no bairro de Cité Soleil, na periferia de Porto Príncipe. Os jornalistas viram nove corpos e constataram que 30 feridos foram internados no hospital de Santa Catherine de Cité Soleil, no norte da capital. A Minustah e a Polícia desenvolvem estas operações para combater a recente onda de seqüestros na capital haitiana, segundo explicou a porta-voz da força de paz, Sophie Boutaud de la Combe. A porta-voz precisou que nas últimas semanas foram libertados seis reféns e 24 pessoas foram presas em ações conjuntas com a Polícia haitiana. Os enfrentamentos em Cité Soleil acontecem um dia depois de o chefe civil da Minustah, o guatemalteco Edmond Mulet, anunciar uma intensificação das operações militares contra a criminalidade.