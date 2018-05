Conflitos em Atenas marcam aniversário de morte de estudante

Ruas da capital foram tomadas pelos protestos estudantis.

ATENAS - As forças antidistúrbios da Grécia entraram em conflito nesta sexta-feira, 6, com jovens no centro da cidade de Atenas durante uma manifestação para lembrar o aniversário do assassinato de um adolescente por um policial.

Os incidentes foram provocados por 400 pessoas que participaram da passeata convocada por associações estudantis. Os jovens atacaram a polícia com paus e pedras. As forças de segurança responderam com bombas de gás lacrimogêneo.

Os manifestantes destruíram fachadas de duas filiais de bancos, vitrines de lojas e um ponto de ônibus e atearam fogo a caçambas de lixo, como detalhou a polícia, sem precisar o número de feridos e detidos.

Em outras cidades gregas estão previstas manifestações em memória do estudante Alexis Grigoropoulos, de 15 anos, que morreu no dia 6 de dezembro de 2008 em uma ação policial. Há dois meses, o tribunal condenou o policial Epaminontas Korkoneas à prisão perpétua pelo assassinato de Grigoropoulos.

Mais de 5 mil policiais estão em estado de alerta máximo em diversos pontos do centro de Atenas para assegurar a ordem. O trânsito no centro de Atenas permanecerá fechado para veículos em um raio de 5 quilômetros até as 5 horas da manhã (horário local) de terça-feira.

"Assumimos medidas e isolamos o centro para que os cidadãos possam participar dos atos em memória do estudante de forma segura", afirmou o porta-voz da Polícia grega, Panagiotis Kokalakis.

Grupos de alunos acompanhados por seus professores fecharam o acesso aos diversos bairros da capital, em um gesto simbólico contra a violência policial.

Em paralelo, os ministérios, as repartições públicas, os colégios, as creches públicas e os hospitais fecharam suas portas pela manhã, em uma greve de três horas.