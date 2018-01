Conflitos étnicos deixam oito mortos em Kosovo Forças de paz da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e policiais da ONU (Organização das Nações Unidas) atuaram contra enfrentamentos que deixaram pelo menos oito mortos e centenas de feridos em Kosovo, em um dos dias mais sangrentos desde o final da guerra, em 1999. Os confrontos começaram na cidade de Kosovska Mitrovica porque albaneses acusaram sérvios de terem afogado duas crianças, e se estenderam pelas cidades mais importantes da província. Casas, igrejas e carros de sérvios foram incendiados. A ruptura da ordem sinaliza o fracasso da OTAN e da ONU na tentativa de eliminar o ódio étnico e levar Kosovo para o caminho da reconciliação. "Peço a todas as comunidades étnicas de Kosovska Mitrovica e do resto de Kosovo que evitem o aumento da violência, mantenham a calma e abstenham-se de manifestações", declarou, em um comunicado, o secretário-geral da OTAN Jaap de Hoop Scheffer. Apesar do pedido, manifestantes atearam fogo na mesquita de Belgrado, capital da Sérvia e Montenegro, após enfrentarem a polícia. Os manifestantes exigiam segurança para seus correligionários sérvios ortodoxos contra ataques de albaneses, em sua maioria muçulmanos. Outra mesquita, na cidade de Nis, ao Sul do país, também foi incendiada.