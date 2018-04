Conflitos matam 24 no norte do Cáucaso Ao menos 17 policiais e 7 insurgentes morreram nos últimos 4 dias em confrontos na fronteira entre as repúblicas russas do Daguestão e da Chechênia, no norte do Cáucaso, informou ontem o Ministério do Interior. Outros 24 policiais ficaram feridos em enfrentamentos com militantes. O governo russo combate a ação de grupos separatistas islâmicos que atuam na região. O número de mortes é o mais alto nos últimos meses.