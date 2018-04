Conflitos matam comandante e 4 oficiais no Afeganistão

Segundo ele, os suspeitos foram desarmados e detidos e seriam enviados a Cabul, onde enfrentariam um tribunal militar. De acordo com funcionários do governo, o comandante de polícia Matiullah Qati morreu no tiroteio ocorrido diante do gabinete da procuradoria-geral de Kandahar, no sul afegão. Há divergências com relação ao número total de mortos no ataque, de acordo com as fontes consultadas pela Associated Press. Enquanto algumas falam em quatro mortos além de Qati, outras dizem que o número total chegaria a dez, incluindo o comandante de polícia.

Por meio de um comunicado, o Exército norte-americano negou envolvimento e alegou tratar-se de um problema "entre afegãos". Mais cedo, uma porta-voz militar dos EUA alegou que os guardas afegãos envolvidos aparentemente estavam tentando libertar pessoas detidas pelo governo local. O incidente ocorre dias depois de o general americano Stanley McChrystal ter assumido o comando das forças dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão.