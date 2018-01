Conflitos no Sri Lanka deixam pelo menos 17 mortos Rebeldes separatistas e tropas do Sri Lanka se enfrentaram durante a madrugada desta quarta-feira, 21, deixando pelo menos oito insurgentes e quatro soldados mortos, segundo informações militares. Em outro conflito, cinco rebeldes morreram. O conflitos aconteceram um dia depois que a ONU anunciou que irá enviar comida a centenas de refugiados ao leste do distrito de Batticaloa, onde a violência é constante. Mais de 155 mil pessoas estão desabrigadas por conta dos conflitos na região Jatos da Força Aérea atacaram dois locais onde havia conflito para ajudar as tropas do governo, disse o porta-voz da Aeronáutica do Sri Lanka, Ajantha Silva, em Colombo. "A Força Aérea atacou dois pontos para ajudar as tropas terrestres", disse Silva. "Os terroristas promoveram diversos ataques em Batticaloa logo após a meia-noite", disse o porta-voz o Exército, Prasad Samarasinghe. O Exército não divulgou mais detalhes sobre os ataques, mas um porta-voz do grupo insurgente anunciou que está consciente dos conflitos com as tropas do governo.