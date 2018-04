Conflitos no Sri Lanka deixam pelo menos 31 rebeldes mortos

Pelo menos 31 rebeldes tâmeis morreram nas últimas 24 horas em conflitos com o Exército do Sri Lanka em diferentes pontos do norte do país, informou neste sábado, 23, o Ministério de Defesa cingalês. No distrito de Vavuniya, 17 membros da guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) perderam a vida em ofensivas lançadas pelas tropas cingalesas. Outros quatro guerrilheiros morreram em combates travados no distrito de Mannar, também no norte da ilha. Nas zonas de Jaffna e Welioya, dez membros do LTTE morreram em lutas armadas com o Exército. Segundo a fonte, dois soldados cingaleses sofreram ferimentos durante os choques. Também neste sábado, 18 pessoas ficaram feridas por causa da explosão de uma bomba em um ônibus de passageiros, próximo a Colombo.