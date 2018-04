Conflitos no Sudão aumentam com referendo para divisão Líderes da tribo árabe Misseriya e dos povos Ngok Dinka, no distrito de Abyei, no Sudão, afirmaram hoje que houve muitas baixas em confrontos nos últimos três dias na área, com pelo menos 33 mortos. As tensões no distrito no limite entre o norte e o sul do país têm crescido com o referendo sobre a independência do sul, que começou ontem. O distrito de Abyei lançaria um referendo simultâneo sobre seu próprio futuro, mas essa votação foi adiada indefinidamente.