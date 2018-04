Confronto causa morte de 30 insurgentes no Afeganistão

CABUL - Pelo menos 30 insurgentes morreram neste sábado, 30, em confronto após ataque contra um posto da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) da Otan, na província afegã de Paktika, na fronteira com o Paquistão, informou a organização.

O ataque aconteceu por volta de 1h30 pelo horário local (19h de sexta-feira em Brasília), no distrito de Barmal, quando dezenas de insurgentes em diferentes posições atacaram um posto de combate da Otan com lança-granadas, fogo de morteiro e armas curtas, segundo explicou a Isaf em comunicado.

As forças da coalizão lideradas pelos Estados Unidos responderam e solicitaram apoio aéreo durante o enfrentamento, que causou a morte de pelo menos 30 insurgentes.

A Otan acrescentou que cinco de seus soldados ficaram feridos, mas seguiram defendendo suas posições.

Os talebans protagonizam frequentes ataques contra as tropas estrangeiras e afegãs em todo o território, especialmente no sudeste do país, onde predomina a etnia pashtun.

Nas províncias orientais afegãs da divisa com o Paquistão, as autoridades do país centro-asiático suspeitam que há vários campos de treinamento da insurgência, que se beneficia da permeabilidade da fronteira.