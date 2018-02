Confronto com as Farc mata 14 militares colombianos Pelo menos 14 militares colombianos morreram nesta quarta-feira durante confrontos com os guerrilheiros das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) em uma região montanhosa de Boyacá, em Guicán, a 350 km a noroeste de Bogotá, informou um porta-voz do Exército colombiano. Segundo o porta-voz, os guerrilheiros das Farcs também tiveram ?algumas baixas?, mas só será possível precisar o número de mortos assim que o Exército fizer uma inspeção na área. O governo de Andrés Pastrana manteve negociações de paz com as Farc entre janeiro de 99 e fevereiro deste ano. Os conversações foram interrompidas depois de Pastrana ter declarado que as Farc são terroristas e que não têm interesse em chegar a um acordo de paz. Após o fim das negociações, os rebeldes iniciaram vários ataques em diversos lugares da Colômbia, incluindo Bogotá, e no último mês uma campanha de terror contra os prefeitos do país, exigindo o afastamento de todos eles, caso contrário seriam seqüestrados e mortos. Até agora mais de 100 prefeitos já renunciaram.