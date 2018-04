Confronto com iemenitas já matou 82 soldados sauditas

O príncipe Khaled bin Sultan, ministro da Defesa assistente da Arábia Saudita, afirmou que as forças do país foram capazes de "limpar" a área fronteiriça de al-Jabiri, "pulverizando" os rebeldes do Iêmen que atuavam ali.

A Arábia Saudita lançou uma ofensiva por terra e ar contra rebeldes iemenitas em 5 de novembro, após um de seus soldados ter sido morto na fronteira. O príncipe disse que, apenas no mês passado, 73 soldados morreram nessa ofensiva.