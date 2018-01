Confronto com norte-americanos mata 7 e fere 18 iraquianos Sete militantes iraquianos do grupo Exército Mehdi, leal ao líder xiita Muktada al Sadr, morreram e outros 18 ficaram feridos durante enfrentamentos com tropas americanas na cidade de Kufa, no sul do Iraque, informaram fontes policiais. A rede de tevê Al-Jazira revelou que um porta-voz de Al-Sadr advertiu que os militantes do grupo atacarão de novo soldados dos EUA em Najaf e Kufa. Quatro soldados americanos morreram em um acidente de carro perto de Bagdá, informou o Exército dos EUA.