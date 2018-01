Confronto com soldados britânicos deixa 3 mortos em Basra Dois iraquianos e um guarda de segurança nepalês morreram neste domingo durante choques com soldados britânicos na cidade de Basra, sul do Iraque. As tropas britânicas abriram fogo contra a multidão que atacava os veículos militares, mas acabaram sendo obrigadas a entregar combustível de seus próprios veículos para acalmar os manifestantes. Irritados com o intenso calor - cerca de 50 graus centígrados, os cortes de eletricidade, as longas filas e um aumento no preço do combustível, centenas de moradores de Basra protestaram, pelo segundo dia consecutivo, lançando pedras contra soldados britânicos e bloqueando ruas com pneus queimados.