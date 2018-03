Confronto com talebans deixa pelo menos 47 mortos Tropas do governo afegão cercaram três cidades no sul do Afeganistão onde estavam escondidos remanescentes do Taleban, provocando combates que deixaram pelo menos 40 talebans e sete soldados mortos, segundo oficiais. Os combates ocorreram por volta das 10 horas da manhã em Nimakai, uma cidade cerca de 10 km ao norte de Spinboldak, disse o chefe distrital Fazaluddin Agha. A luta rapidamente espalhou-se para as vilas vizinhas de Populzai e Hassanzai. "Estávamos tentando encontrar esses talebans e recebemos uma dica de que eles estavam escondidos nessas vilas", disse. Os talebans vinham fustigando tropas afegãs nos últimos dias, acrescentou. Agha não soube dizer quem estava comandando os talebans, ou se havia qualquer fugitivo importante entre os mortos.