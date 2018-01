Confronto com traficantes na fronteira mata policiais chineses Três policiais chineses morreram e mais três foram feridos em uma troca de tiros com um grupo de supostos narcotraficantes no sul do país, perto da fronteira com a Birmânia, informou nesta terça-feira, 27, a agência estatal de notícias chinesa Xinhua. O confronto aconteceu no domingo, 25, durante uma operação para deter um grupo de 10 traficantes de drogas em Dehong, na província de Yunnan. A região costuma ser usada para introduzir na China a heroína produzida no "Triângulo de Ouro" (Birmânia, Tailândia e Laos). O porta-voz da polícia local prometeu para quarta-feira, 28, uma entrevista coletiva para explicar os detalhes do incidente. A polícia da China trabalha conjuntamente com as dos vizinhos, principalmente a Birmânia, para neutralizar o narcotráfico, e reconhece que o consumo de heroína começa a ser alto em regiões do sul do país, especialmente nas comunidades rurais.