Confronto de partidos mata cinco e fere seis Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas num confronto na região de Bengala, no leste da Índia. De acordo com a polícia, os militantes do Partido Comunista, da situação, e do Congresso Trinamool, da oposição, estavam armados com pistolas e bombas. A rivalidade intensificou-se com a expropriação de terras para a instalação de uma fábrica de carros no município de Singur.