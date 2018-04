Confronto deixa 13 rebeldes curdos mortos na Turquia Treze rebeldes curdos e um soldado turco morreram nesta quinta-feira em confrontos no sudeste da Turquia, de acordo com a agência de notícias turca Anatólia, citando autoridades locais. Um soldado morreu e seis ficaram feridos durante a madrugada quando rebeldes do ilegal Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) abriram fogo contra uma unidade do exército próximo a Cukurca, perto da fronteira do Iraque, disse o governador provincial de Hakkari, Muammer Turker. "Nossas forças revidaram e o confronto durou cerca de uma hora e meia. Os terroristas, então, fugiram pela escuridão. Nós encontramos os corpos de quatro suspeitos", afirmou.