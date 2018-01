Confronto deixa 15 mortos no Sri Lanka Quinze pessoas morreram nesta sexta-feira em um confronto entre o Exército do Sri Lanka e a guerrilha dos Tigres de Libertação para a Pátria Tâmil (LTTE) no distrito de Batticaloa, no leste do Sri Lanka. O incidente aconteceu quando um grupo de militares cingaleses se infiltrou em Varkaneri - área controlada pelo LTTE, a cerca de cinco quilômetros da fronteira. Doze militares cingaleses e pelo menos três guerrilheiros morreram. Desde o início deste ano, mais de 700 pessoas morreram no Sri Lanka por causa da escalada de violência entre o LTTE e o governo, que fazem uma "guerra oculta", apesar de continuar em vigor a trégua que assinaram em fevereiro de 2002. Os Tigres Tâmeis lutam por um Estado independente no norte e leste do Sri Lanka.