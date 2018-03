Confronto deixa 5 policiais mortos e 3 feridos no México Cinco policiais morreram e outros três ficaram feridos ontem à noite após sofrerem um ataque com granadas e fuzis no Estado de Jalisco, no oeste do México. Os policiais tentavam revistar um veículo em atitude suspeita quando o tiroteio começou. O ataque ocorreu em Lagos de Moreno, cidade vizinha a Guadalajara, capital de Jalisco, 450 quilômetros a noroeste da Cidade do México. A Secretaria de Segurança Pública estadual informou desconhecer quem eram os agressores. Ontem, autoridades divulgaram que 16 pessoas morreram em Baja California, Estado vizinho aos Estados Unidos. A maioria dessas mortes ocorreu em Tijuana, cidade que sofre com o confronto entre diferentes facções do cartel do narcotráfico da família Arellano Félix.