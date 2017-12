Confronto deixa 7 talibãs e 3 afegãos mortos Soldados afegãos, apoiados por tropas norte-americanas, mataram sete talibãs e capturaram outros 12 no sul do Afeganistão. Três soldados afegãos também morreram e outros cinco ficaram feridos nos dois dias de combates no distrito de Chaar Cheno, numa zona montanhosa a 150 km de Kandajar. Ainda não se sabe se há dirigentes talibãs entre os mortos. Os capturados estão sendo interrogados.