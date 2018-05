Confronto deixa dezenas de feridos na Jordânia

Manifestante salafi em Zarqa, na Jordânia, empunha uma espada durante protesto nesta sexta

ZARQA - Um confronto nesta sexta-feira, 15, entre muçulmanos conservadores que protestavam contra o governo da Jordânia e partidários do rei Abdullah II acabou com dezenas de feridos nas proximidades da capital do país, Amã. Cerca de 350 muçulmanos salafistas enfrentaram um grupo ligeiramente menor de apoiadores do monarca na cidade de Zarqa, a terceira maior do país.

A manifestação ficou violenta quando um partidário do rei jordaniano foi agredido. Um repórter da AP viu pessoas que lançavam pedras e eram golpeadas com paus.

Os protestos na Jordânia têm sido menores que em outras nações árabes e não pedem a saída do rei Abdullah II. Porém os manifestantes exigem reformas, como a eleição direta para primeiro-ministro. Zarqa é a terra natal de Abu Musab al-Zarqawi, líder da Al-Qaeda no Iraque morto em 2006 em uma operação liderada pelos Estados Unidos.

O porta-voz Mohammad Khatib disse que a polícia utilizou gás lacrimogêneo para dispersar a manifestação dos conservadores em Zarqa. Segundo o porta-voz, três policiais foram esfaqueados em meio aos confrontos.