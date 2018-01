Confronto deixa nove rebeldes mortos em Karbala Nove rebeldes leais ao religioso xiita Muqtada al-Sadr morreram na manhã desta terça-feira em combates contra forças norte-americanas em Karbala, no Sul do Iraque. Cerca de 10 soldados dos EUA ficaram feridos no confronto de mais de uma hora nas ruas próximas às mesquitas dos imãs Hussein e Abbas. Al-Sadr, que se opõe à ocupação e concentra seu poder no território xiita ao Sul de Bagdá, é procurado pelo assassinato de um líder religioso moderado no ano passado.