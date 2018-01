Confronto deixa um morto em acampamento palestino no Líbano Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um confronto ocorrido nesta segunda-feira entre ativistas palestinos em um acampamento de refugiados no sul do Líbano, informaram fontes palestinas. Segundo as fontes, o incidente aconteceu quando membros do grupo radical islâmico Jund el-Cham atacaram o dirigente da Fatah Mahmoud Abdul Hamid Issa, no campo de refugiados de Ain El Helu, o maior do Líbano e situado nos arredores da cidade de Sidon. No tiroteio, o jovem que estava no local, Mohamad Tayssir Awad, foi atingido por um tiro e morreu na hora, enquanto um dos guarda-costas de Hamid Issa ficou gravemente ferido, acrescentaram as fontes. Ain El Helu é palco freqüente de choques entre grupos palestinos rivais que disputam o controle do campo de refugiados. Após o incidente, os dirigentes dos comitês populares palestinos, responsáveis por administrar o acampamento, se reuniram para acalmar a situação e evitar que o conflito se estenda.