Confronto durante parada gay na Ucrânia deixa feridos

Cinco policiais ficaram feridos no confronto durante uma marcha pelos direitos dos homossexuais realizada na capital da Ucrânia, Kiev, durante a qual opositores atiraram bombas de gás lacrimogêneo, segundo a agência de notícias Interfax. Outras fontes afirmam que quatro dos cerca de 300 manifestantes também se machucaram.

A marcha ocorreu na manhã de sábado. Policiais formaram um cordão de isolamento para manter os manifestantes e opositores distantes. Um grupo de radicais ultranacionalistas jogou bombas de fumaça e alguns tentaram romper o isolamento. Participantes da Parada Gay também foram atacados após a marcha se dispersar.

Como em outras partes da antiga União Soviética, a animosidade contra os homossexuais

Persiste na Ucrânia. As tensões aumentaram no país, com reivindicações dos ultranacionalistas de que a relação política do governo com o Ocidente irá promover o casamento gay.

Fonte: Associated Press