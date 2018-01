Confronto em Falluja mata dois soldados americanos no Iraque Dois soldados norte-americanos e dois civis iraquianos morreram baleados durante conflitos na manhã desta terça-feira em Falluja, 50 km a oeste de Bagdá, informou o Comando Central das Forças Armadas dos EUA no Iraque. Segundo o comunicado, iraquianos atacaram um posto de comando do Exército norte-americano com granadas e fuzis, deixando dois soldados mortos e outros sete feridos.