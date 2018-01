Confronto em Gaza deixa 13 mortos A emissora norte-americana CNN informou que 13 palestinos morreram e pelo menos 80 ficaram feridos num confronto com tropas israelenses perto do campo de refugiados de Jebaliya, na Faixa de Gaza. De acordo com a Associated Press, o confronto começou depois de militantes palestinos dispararem morteiros contra um assentamento judaico. Pouco depois disso, cerca de 50 tanques israelenses, apoiados por helicópteros e por cerca de 2 mil soldados, entraram na Faixa de Gaza e trocaram disparos com palestinos armados perto do campo de Jebaliya.