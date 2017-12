Confronto entre apoiadores e opositores de Evo faz 20 feridos Manifestantes favoráveis a uma maior autonomia em relação ao governo central da Bolívia entraram em confronto com partidários do presidente Evo Morales nesta sexta-feira, em incidentes que deixaram ao menos 20 feridos. Os enfrentamento ocorreram a poucas horas do início dos "cabildos", assembléias populares convocadas pela oposição para pressionar a Assembléia Constituinte a aceitar a reivindicação por maior autonomia nos departamentos (estados) mais prósperos do país. O confronto mais violento, entretanto, ocorreu durante o deslocamento de manifestantes contrários ao governo boliviano que se dirigiam para a cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde participariam de um ato de reivindicação por maior autonomia para o departamento (estado). Santa Cruz, assim como os departamentos de Beni, Pando e Tarija, realizam nesta sexta-feira assembléias populares para exigir que a Assembléia Constituinte reconheça o regime de autonomia aprovado pela maioria dos eleitores dessas regiões em plebiscito realizado em julho. Partidários de Evo, entretanto, rejeitam a reivindicação. Eles alegam que o resultado total do país foi contrário à autonomia. A violência desta sexta-feira reflete a ampliação das tensões entre apoiadores e opositores de Evo, que defende a centralização do poder em La Paz, e conta com a maioria dos constituintes. Segundo fontes policiais e o governador de Santa Cruz, Ruben Costas, o incidente ocorreu na estrada que une os departamentos de Santa Cruz e Beni, na cidade de San Julian. Costas, que apóia os protestos, disse que os manifestantes enfrentaram-se com pedras e pedaços de madeira. Mas, segundo relatos da mídia boliviana, ao menos oito pessoas tiveram ferimentos a bala. Em relato telefônico à agência EFE, o prefeito de uma cidade próxima ao local do incidente explicou que indígenas e camponeses ligados ao partido de Evo, o Movimento ao Socialismo (MAS), teriam virado três veículos que seguiam para Santa Cruz para participar da assembléia. Os seguidores do presidente boliviano haviam realizado um bloqueio na estrada. A polícia, por sua vez, informou que dos 20 ônibus que pretendiam chegar à capital, apenas cinco conseguiram passar pelo bloqueio. Dois terços As assembléias também foram convocadas para pedir que os constituintes aprovem a nova Carta Magna por dois terços dos votos, e não por 50% mais um, como querem os partidários do governo. Além disso, em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, o líder do Comitê Cívico de Santa Cruz, Germán Antelo, criticou o governo por lançar "mensagens falsas" sobre as reivindicações autonomistas do departamento. "Não queremos nos separar do país", disse ele, para lembrar, em seguida, que Santa Cruz quer uma "descentralização política e administrativa aprovada por 71% de seus habitantes em um referendo realizado em julho". Antelo disse que se a população de Santa Cruz voltar a ratificar seu desejo de ter um regime autônomo durante a assembléia popular desta sexta-feira, o governo não poderá mais ignorar o assunto. Caso isso ocorra, advertiu o líder local, o movimento autonomista terá que apelar para as instâncias jurídicas "nacionais e internacionais". Verde e branco Alheios à violência, milhares de manifestantes saíram às ruas de Santa Cruz vestidos com as cores do departamento - o verde e o branco - para reivindicar maior autonomia a esta região do leste boliviano. Há muito os departamentos do leste da Bolívia pedem por maior independência em relação à capital La Paz. Mas, somada às disputas acerca da regra de aprovação da Assembléia Constituinte, o tema da autonomia ganhou urgência. Texto ampliado às 20 horas