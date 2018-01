Confronto entre exército e ELN deixa 10 mortos na Colômbia Pelo menos nove guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) e um soldado do exército colombiano morreram nesta quinta-feira durante combates no noroeste da Colômbia. O comandante da II Divisão do Exército, general Luis Fabio García, afirmou que sabia do movimento dos guerrilheiros, que promoviam seqüestros e extorsões na região. O grupo foi interceptado em Concepcíon, uma região montanhosa a 290 km da capital Bogotá, onde houve o confronto. As forças armadas colombianas aumentaram as ofensivas contra o ELN por ordem do presidente Álvaro Uribe.