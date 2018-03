Confronto entre forças iemenitas deixa 5 mortos Cerca de 50 membros da Guarda Republicana do Iêmen foram detidos ontem depois que um protesto que realizaram nos arredores do Ministério da Defesa, em Sanaa, resultou em um confronto entre manifestantes e tropas do Exército regular. Cinco pessoas foram mortas durante o tumulto, qualificado pelo governo como um "ataque". Os guardas estão insatisfeitos com as mudanças impostas recentemente em sua corporação - comandada por Ahmed Ali Abdullah Saleh, filho do ex-ditador Ali Abdullah Saleh, que entregou a presidência a seu vice, Abdu Rabbu Mansour Hadi, em novembro, após protestos.