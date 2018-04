Confronto entre gangues rivais deixa 44 mortos em prisão no México

CIDADE DO MÉXICO - Violência em uma prisão nas redondezas da cidade de Monterrey, no norte do México, deixou pelo menos 44 mortos neste domingo, disseram autoridades.

As vítimas foram espancadas, esfaqueadas e apedrejadas durante um confronto entre gangues rivais que começou nas primeiras horas deste domingo, afirmaram autoridades.

Detentos da prisão de Monterrey, situada a cerca de 225 quilômetros da fronteira com o Estado norte-americano do Texas, incluem membros do Cartel do Golfo do México bem como integrantes do cartel Zetas. Autoridades não puderam confirmar se o confronto ocorreu entre os dois grupos.

A situação na prisão foi estabilizada às 6h e uma investigação começou pouco depois, disse um porta-voz do governo local à mídia mexicana.

Poderosos cartéis de drogas estão lutando pelo controle de rotas de contrabando ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México e rivalidades comumente se espalham para dentro do sistema carcerário, onde prisioneiros cativos por acusações federais relacionadas a drogas se misturam com criminosos comuns.

Uma luta entre gangues rivais em outra prisão no norte do país deixou 31 presos mortos em janeiro e mais 13 feridos.

Cerca de 50 mil pessoas morreram no México nos últimos cinco anos desde que o presidente Felipe Calderón lançou um ataque frontal contra cartéis de drogas. Prisões cheias e ineficientes são atingidas por corrupção e fugas em massa.