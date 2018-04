Confronto entre polícia e exército mata 16 na Somália

O oficial de polícia Ahmed Nur afirmou que o confronto começou quando um policial executou um soldado à paisana. O soldado era acusado de pertencer a um grupo insurgente islamita. Nur disse que os colegas do militar chegaram ao local do ataque, no mercado Benadir, e então começaram a disparar nos policiais.

Um repórter da Associated Press viu 16 corpos no Hospital Medina, em Mogadiscio. Alguns deles usavam uniformes. Três das vítimas eram mulheres. O diretor do hospital, Mohamed Yusuf, disse que 30 pessoas estavam feridas. As informações são da Associated Press.