Confronto entre polícia e rebeldes mata 20 no Iraque Dezenas de rebeldes armados atacaram hoje um quartel policial e um edifício do governo na cidade de Faluya, na região oeste do Iraque. Os ataques resultaram em tiroteios pelas ruas da cidade que mataram pelo menos 20 pessoas e feriram outras 30. Segundo autoridades locais, os policiais revidaram os ataques. Aparentemente, as forças norte-americanas não participaram dos combates. Os atacantes libertaram cerca de 100 prisioneiros no complexo de segurança e também abriram fogo contra a prefeitura de Faluya, que fica a cerca de 1 quilômetro do quartel policial.